Roller brushes stone surfaces PCL 6
S robustnim oštricama za trimer možete ukloniti nekontrolirani rast i na teško dostupnim mjestima. Kompatibilno sa svim Kärcher Battery Power trimerima za travu od 18 V i 36 V.
Vaš savršen partner za čišćenje terasa: četverodijelni set valjaka dostupan je kao pribor za PCL 6 i idealan je za temeljito, ali nježno čišćenje glatkih i finih kamenih pločica i ploča. Prljavština poput organskog rasta ili mahovine uklanja se bez napora. Valjci se mogu lako zamijeniti bez potrebe za alatom.
Značajke i prednosti
Jednolično i temeljito čišćenje glatkih i finih kamenih pločica i ploča na vanjskim površinama.
Materijal čekinja posebno prilagođen za zadaću čišćenja
Dobar učinak čišćenja i optimizirani profil četke za čišćenje glatkih i finih kamenih pločica i ploča.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|134 x 100 x 100
Područja primjene
- Mahovina