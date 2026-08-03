Roller brushes stone surfaces PCL 6

S robustnim oštricama za trimer možete ukloniti nekontrolirani rast i na teško dostupnim mjestima. Kompatibilno sa svim Kärcher Battery Power trimerima za travu od 18 V i 36 V.

Vaš savršen partner za čišćenje terasa: četverodijelni set valjaka dostupan je kao pribor za PCL 6 i idealan je za temeljito, ali nježno čišćenje glatkih i finih kamenih pločica i ploča. Prljavština poput organskog rasta ili mahovine uklanja se bez napora. Valjci se mogu lako zamijeniti bez potrebe za alatom.

Značajke i prednosti
Jednolično i temeljito čišćenje glatkih i finih kamenih pločica i ploča na vanjskim površinama.
Materijal čekinja posebno prilagođen za zadaću čišćenja
Dobar učinak čišćenja i optimizirani profil četke za čišćenje glatkih i finih kamenih pločica i ploča.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Mahovina
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH