Vaš savršen partner za čišćenje terasa: četverodijelni set valjaka dostupan je kao pribor za PCL 6 i idealan je za temeljito, ali nježno čišćenje glatkih i finih kamenih pločica i ploča. Prljavština poput organskog rasta ili mahovine uklanja se bez napora. Valjci se mogu lako zamijeniti bez potrebe za alatom.