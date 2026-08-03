Roller brushes wooden surface PCL 6

S glavama četkica iz seta valjaka za PCL 6, prljavština s vanjskih područja može se ukloniti ravnomjerno i bez tragova. Drvene površine i PWC podne obloge ponovno će izgledati kao nove.

Podove terase treba čistiti redovito i na odgovarajući način kako bi ih zaštitili od prljavštine uzrokovane vremenskim prilikama. S valjkastim četkama dizajniranim posebno za drvene površine i WPC podne obloge, prljavština na vanjskim površinama može se ukloniti osobito ravnomjerno i temeljito. Četiri valjkaste četke u setu lako se mijenjaju i mogu zamijeniti četke uključene u opseg isporuke za čistač terase PCL 6.

Značajke i prednosti
Temeljito i ravnomjerno čišćenje drvenih površina i WPC podova u vanjskom prostoru s dobrom učinkovitosti po cijelom području
Materijal čekinja posebno prilagođen za zadaću čišćenja
Optimizirani profil četke za čišćenje drvenih površina i WPC podova
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Terasa
  • Balkon
  • Drvene površine
  • Zeleni lišaj
  • Mahovina
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH