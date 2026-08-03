Roller brushes wooden surface PCL 6
S glavama četkica iz seta valjaka za PCL 6, prljavština s vanjskih područja može se ukloniti ravnomjerno i bez tragova. Drvene površine i PWC podne obloge ponovno će izgledati kao nove.
Podove terase treba čistiti redovito i na odgovarajući način kako bi ih zaštitili od prljavštine uzrokovane vremenskim prilikama. S valjkastim četkama dizajniranim posebno za drvene površine i WPC podne obloge, prljavština na vanjskim površinama može se ukloniti osobito ravnomjerno i temeljito. Četiri valjkaste četke u setu lako se mijenjaju i mogu zamijeniti četke uključene u opseg isporuke za čistač terase PCL 6.
Značajke i prednosti
Temeljito i ravnomjerno čišćenje drvenih površina i WPC podova u vanjskom prostoru s dobrom učinkovitosti po cijelom području
Materijal čekinja posebno prilagođen za zadaću čišćenja
Optimizirani profil četke za čišćenje drvenih površina i WPC podova
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|134 x 100 x 100
Područja primjene
- Terasa
- Balkon
- Drvene površine
- Zeleni lišaj
- Mahovina