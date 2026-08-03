Podove terase treba čistiti redovito i na odgovarajući način kako bi ih zaštitili od prljavštine uzrokovane vremenskim prilikama. S valjkastim četkama dizajniranim posebno za drvene površine i WPC podne obloge, prljavština na vanjskim površinama može se ukloniti osobito ravnomjerno i temeljito. Četiri valjkaste četke u setu lako se mijenjaju i mogu zamijeniti četke uključene u opseg isporuke za čistač terase PCL 6.