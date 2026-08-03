Rotirajuća četka za pranje > 1000 l/h strojeva, najlonska vlakna
Pogon putem mlaza vode. Za odstranjivanje sitne prašine i sivog filma sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 x 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).
Značajke i prednosti
Rotirajuća četka za pranje s pogonom na vodu
- Nije potreban dodatni motor za pogon četke.
- Kompaktna i lagana izvedba.
Najlonska čekinja
- Čuva površine.
Veliki mehanički učinak čišćenja zbog rotacije
- Vrlo dobar učinak čišćenja.
- Manji utrošak vremena u usporedbi sa standardnim četkama za pranje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|1000 - 1300
|Materijal
|Najlon
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina (kg)
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|300 x 200 x 100
Kompatibilni uređaji
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