Rotirajuća četka za pranje za uređaje > 800 l/h
Pogon putem mlaza vode. Za odstranjivanje sitne prašine i sivog filma sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 x 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|1000 - 1300
|Materijal
|Prirodna vlakna
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,2
Kompatibilni uređaji
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