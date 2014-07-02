Rotirajuća četka za pranje za uređaje < 800 l/h, najlonske čekinje
Rotirajuća četka za pranje odstranjuje sitnu prašinu i sivi film sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 x 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).
Značajke i prednosti
Rotirajuća četka za pranje s pogonom na vodu
- Nije potreban dodatni motor za pogon četke.
- Kompaktna i lagana izvedba.
Pričvršćenje na mlaznu cijev (priključak M18x1,5)
- Jednostavno i stabilno.
Najlonska čekinja
- Čuva površine.
Veliki mehanički učinak čišćenja zbog rotacije
- Vrlo dobar učinak čišćenja.
- Manji utrošak vremena u usporedbi sa standardnim četkama za pranje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|500 - 800
|Materijal
|Najlon
|Priključni navoj
|M 18
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
Kompatibilni uređaji
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