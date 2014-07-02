Rotirajuća četka za pranje za uređaje < 800 l/h, najlonske čekinje

Rotirajuća četka za pranje odstranjuje sitnu prašinu i sivi film sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 x 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).

Značajke i prednosti
Rotirajuća četka za pranje s pogonom na vodu
  • Nije potreban dodatni motor za pogon četke.
  • Kompaktna i lagana izvedba.
Pričvršćenje na mlaznu cijev (priključak M18x1,5)
  • Jednostavno i stabilno.
Najlonska čekinja
  • Čuva površine.
Veliki mehanički učinak čišćenja zbog rotacije
  • Vrlo dobar učinak čišćenja.
  • Manji utrošak vremena u usporedbi sa standardnim četkama za pranje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 500 - 800
Materijal Najlon
Priključni navoj M 18
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
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