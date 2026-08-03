Rotirajuća mlaznica za čišćenje cijevi

Mlaznica za čišćenje cijevi s 4 rotirajuća mlaza i unutarnjim navojem. Različiti smjerovi mlaza. Crijevo se u cijevi samo pomiče prema naprijed. S priključkom R 1/8".

Rotirajuća mlaznica za čišćenje s unutarnjim navojem. Mlaznica raspolaže s četiri rotirajućim cijevima za ekološki prihvatljivo čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Mlazne cijevi su raspoređene tako da se omogućuje slobodno kretanje mlaznice i crijeva kroz cijev. S priključkom R 1/8“ za priključak na crijevo.

Značajke i prednosti
S četiri bočna mlaza mlaznica se rotira oko vlastite osi
  • Potpuno ravnomjerno čišćenje.
Priključak: 1/8"
  • Kompatibilno s crijevima za čišćenje cijevi.
Kompaktna izvedba s vanjskim promjerom 16 mm
  • Idealno rukovanje kod čišćenja cijevi, čak je moguće svladati i uska mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer (mm) 16
Veličina mlaznice ( ) 50
Navoj R 1/8"
Kompatibilni uređaji
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Created with AI (artificial intelligence)

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