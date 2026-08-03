Ovaj specijalni adapter omogućuje intenzivno čišćenje s Kärcherovim sustavima za pjeskarenje suhim ledom u postupku Liquid-to-Pellet, također i pri korištenju CO2 boca. Dok ventili zaostalog tlaka ograničavaju količinu CO2 i mogu smanjiti učinak čišćenja, adapter osigurava da potrebna količina CO2 dotječe u stroj u svakom trenutku. Na taj način se učinak čišćenja može povećati.