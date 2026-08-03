RPV adapter
Za povećanje učinka čišćenja sa sustavima za pjeskarenje suhim ledom: Poseban adapter za otvaranje ventila zaostatnog tlaka (RPV) CO2 boca.
Ovaj specijalni adapter omogućuje intenzivno čišćenje s Kärcherovim sustavima za pjeskarenje suhim ledom u postupku Liquid-to-Pellet, također i pri korištenju CO2 boca. Dok ventili zaostalog tlaka ograničavaju količinu CO2 i mogu smanjiti učinak čišćenja, adapter osigurava da potrebna količina CO2 dotječe u stroj u svakom trenutku. Na taj način se učinak čišćenja može povećati.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5