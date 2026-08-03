Uz pomoć kvalitetnog ručnika od mikrovlakana možete osušiti pse i druge kućne ljubimce nakon čišćenja i pranja. Mikrovlakna imaju veliku moć upijanja pa su stoga posebno prikladna za životinje. Nakon uporabe ne nastaju nikakvi neugodni mirisi i ručnik se brzo suši. Zahvaljujući veličini od 100 × 40 cm također je moguće sušenje velikih pasa i drugih velikih životinja.