Ručnik za kućne ljubimce

Specijalni ručnik od mikrovlakana, za sušenje psa. Upija veliku količinu vode i ne stvara neugodan miris.

Uz pomoć kvalitetnog ručnika od mikrovlakana možete osušiti pse i druge kućne ljubimce nakon čišćenja i pranja. Mikrovlakna imaju veliku moć upijanja pa su stoga posebno prikladna za životinje. Nakon uporabe ne nastaju nikakvi neugodni mirisi i ručnik se brzo suši. Zahvaljujući veličini od 100 × 40 cm također je moguće sušenje velikih pasa i drugih velikih životinja.

Značajke i prednosti
Specijalna krpa od mikrovlakana
  • Za sušenje kućnih ljubimaca nakon pranja.
mikrovlakna
  • Upija mnogo vode i ne stvara neugodne mirise.
Meko
  • Ugodno za kućnog ljubimca.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tekstila 80 % poliester, 20 % poliamid
Boja antracit
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1000 x 600 x 5
Područja primjene
  • Kućni ljubimci / psi
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH