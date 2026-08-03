Ručnik za kućne ljubimce
Specijalni ručnik od mikrovlakana, za sušenje psa. Upija veliku količinu vode i ne stvara neugodan miris.
Uz pomoć kvalitetnog ručnika od mikrovlakana možete osušiti pse i druge kućne ljubimce nakon čišćenja i pranja. Mikrovlakna imaju veliku moć upijanja pa su stoga posebno prikladna za životinje. Nakon uporabe ne nastaju nikakvi neugodni mirisi i ručnik se brzo suši. Zahvaljujući veličini od 100 × 40 cm također je moguće sušenje velikih pasa i drugih velikih životinja.
Značajke i prednosti
Specijalna krpa od mikrovlakana
- Za sušenje kućnih ljubimaca nakon pranja.
mikrovlakna
- Upija mnogo vode i ne stvara neugodne mirise.
Meko
- Ugodno za kućnog ljubimca.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tekstila
|80 % poliester, 20 % poliamid
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1000 x 600 x 5
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Kućni ljubimci / psi