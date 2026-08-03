RVF 7 Universal roller
Značajke i prednosti
Jednostavna zamjena valjka
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
100% visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|255 x 55 x 55