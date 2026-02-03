Samostojeća parkirna stanica
Praktično rješenje za pohranu uređaja i pribora: samostojeća parkirna stanica kompatibilna je sa svim modelima VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax usisavača.
Svi modeli VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax mogu se spremiti u samostojeću parkirnu stanicu kako bi se uštedio prostor i spriječilo njihovo prevrtanje. Montaža na zid nije potrebna. Osim što drži bežični usisavač na mjestu, ima i prostora za dodatke. Dakle, uvijek su uredne i uvijek pri ruci. Punjač baterije za usisavač također se može priključiti na stanicu za parkiranje – na taj način se baterija automatski puni kada je uređaj parkiran. Za korištenje samostojeće parkirne stanice potreban je dodatni zidni nosač, koji je uključen u modele VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax. Ovo je pričvršćeno na stanicu za parkiranje. Opseg isporuke parkirne stanice ne uključuje dodatni zidni nosač.
Značajke i prednosti
Ugrađena funkcija punjenja
- Punjač baterija bežičnog usisavača može se integrirati u parkirnu stanicu.
- Baterija usisavača automatski se puni u parkirnoj stanici.
- Usisavač je u svakom trenutku spreman za korištenje.
Optimalno skladištenje uređaja i pribora bez potrebe za montiranjem parkirne stanice na zid
- Sigurno i fleksibilno skladištenje koje štedi prostor.
- Pribor za bežični usisavač može se jednostavno pričvrstiti na samostojeću parkirnu stanicu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|2,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|324 x 303 x 938