Samostojeća parkirna stanica

Praktično rješenje za pohranu uređaja i pribora: samostojeća parkirna stanica kompatibilna je sa svim modelima VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax usisavača.

Svi modeli VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax mogu se spremiti u samostojeću parkirnu stanicu kako bi se uštedio prostor i spriječilo njihovo prevrtanje. Montaža na zid nije potrebna. Osim što drži bežični usisavač na mjestu, ima i prostora za dodatke. Dakle, uvijek su uredne i uvijek pri ruci. Punjač baterije za usisavač također se može priključiti na stanicu za parkiranje – na taj način se baterija automatski puni kada je uređaj parkiran. Za korištenje samostojeće parkirne stanice potreban je dodatni zidni nosač, koji je uključen u modele VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax. Ovo je pričvršćeno na stanicu za parkiranje. Opseg isporuke parkirne stanice ne uključuje dodatni zidni nosač.

Značajke i prednosti
Ugrađena funkcija punjenja
  • Punjač baterija bežičnog usisavača može se integrirati u parkirnu stanicu.
  • Baterija usisavača automatski se puni u parkirnoj stanici.
  • Usisavač je u svakom trenutku spreman za korištenje.
Optimalno skladištenje uređaja i pribora bez potrebe za montiranjem parkirne stanice na zid
  • Sigurno i fleksibilno skladištenje koje štedi prostor.
  • Pribor za bežični usisavač može se jednostavno pričvrstiti na samostojeću parkirnu stanicu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 2,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 324 x 303 x 938
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH