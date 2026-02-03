Svi modeli VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax mogu se spremiti u samostojeću parkirnu stanicu kako bi se uštedio prostor i spriječilo njihovo prevrtanje. Montaža na zid nije potrebna. Osim što drži bežični usisavač na mjestu, ima i prostora za dodatke. Dakle, uvijek su uredne i uvijek pri ruci. Punjač baterije za usisavač također se može priključiti na stanicu za parkiranje – na taj način se baterija automatski puni kada je uređaj parkiran. Za korištenje samostojeće parkirne stanice potreban je dodatni zidni nosač, koji je uključen u modele VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax. Ovo je pričvršćeno na stanicu za parkiranje. Opseg isporuke parkirne stanice ne uključuje dodatni zidni nosač.