EasyFix komplet jednokratnih krpa za podnu mlaznicu EasyFix sadrži 15 inovativnih jednokratnih krpa od kvalitetnog materijala s velikom moći upijanja. Kada ste u žurbi, uvijek imate svježu krpu pri ruci - za jednostavno i higijensko čišćenje svih tvrdih površina. Čak će i kutovi i rubovi biti čisti bez puno muke. Zahvaljujući sustavu s čičkom, jednokratna krpa jednostavno se i brzo fiksira na EasyFix podnu mlaznicu parnog čistača: jednostavno pritisnite podnu mlaznicu EasyFix na onu stranu krpe na kojoj se nalaze žute trake s čičkom i spremna je za korištenje. Nakon što završite s čišćenjem, krpa se može jednostavno odložiti zajedno s kućnim otpadom, tako da ste oslobođeni od napornog i dugotrajnog čišćenja nečistih krpa.