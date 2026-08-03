Kada ste u žurbi, s EasyFix Mini kompletom koji se sastoji od 15 inovativnih jednokratnih krpa od kvalitetnog materijala s velikom moći upijanja uvijek ćete imati svježu krpu za podnu mlaznicu EasyFix Mini pri ruci. Zahvaljujući optimalnom načinu skidanja prljavštine i visokom stopom prihvata, jednokratna krpa garantira temeljito i higijensko čišćenje svih tvrdih površina - čak i u kutovima i oko rubova. Koristeći sustav s čičkom, jednokratna krpa jednostavno se i brzo fiksira na EasyFix Mini podnu mlaznicu parnog čistača. Jednostavno pritisnite podnu mlaznicu EasyFix Mini na onu stranu krpe na kojoj se nalaze žute trake s čičkom i spremna je za korištenje. Nakon što završite s čišćenjem, krpa se može jednostavno odložiti zajedno s kućnim otpadom, tako da ste oslobođeni od napornog i dugotrajnog čišćenja nečistih krpa.