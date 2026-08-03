SC Disposable Cloth EasyFix Mini

Komplet od 15 jednokratnih krpa za podnu mlaznicu EasyFix Mini za brzo i higijensko čišćenje tvrdih površina. Žute trake s čičkom omogućuju jednostavno pričvršćivanje.

Kada ste u žurbi, s EasyFix Mini kompletom koji se sastoji od 15 inovativnih jednokratnih krpa od kvalitetnog materijala s velikom moći upijanja uvijek ćete imati svježu krpu za podnu mlaznicu EasyFix Mini pri ruci. Zahvaljujući optimalnom načinu skidanja prljavštine i visokom stopom prihvata, jednokratna krpa garantira temeljito i higijensko čišćenje svih tvrdih površina - čak i u kutovima i oko rubova. Koristeći sustav s čičkom, jednokratna krpa jednostavno se i brzo fiksira na EasyFix Mini podnu mlaznicu parnog čistača. Jednostavno pritisnite podnu mlaznicu EasyFix Mini na onu stranu krpe na kojoj se nalaze žute trake s čičkom i spremna je za korištenje. Nakon što završite s čišćenjem, krpa se može jednostavno odložiti zajedno s kućnim otpadom, tako da ste oslobođeni od napornog i dugotrajnog čišćenja nečistih krpa.

Značajke i prednosti
Imajte uvijek čistu krpu pri ruci
  • Za sjajne rezultate čišćenja.
Jednostavno i higijensko rješenje bez potrebe za pranjem
  • Jednokratna krpa oslobađa vas od napornog i dugotrajnog truda kod pranja krpa.
Praktičan sustav čičaka
  • Jednostavno i brzo pričvršćivanje krpe zahvaljujući žutim trakama s čičkom.
  • Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Jednokratna krpa prekriva sve strane podne mlaznice
  • Za jednostavno čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Visokokvalitetni materijal s velikom moći upijanja
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
Posebno prikladno za male prostore i teško pristupačna mjesta
  • Za savršene rezultate i veće površine čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 270 x 118 x 3
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH