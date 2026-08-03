SC Disposable Cloth EasyFix Mini
Komplet od 15 jednokratnih krpa za podnu mlaznicu EasyFix Mini za brzo i higijensko čišćenje tvrdih površina. Žute trake s čičkom omogućuju jednostavno pričvršćivanje.
Kada ste u žurbi, s EasyFix Mini kompletom koji se sastoji od 15 inovativnih jednokratnih krpa od kvalitetnog materijala s velikom moći upijanja uvijek ćete imati svježu krpu za podnu mlaznicu EasyFix Mini pri ruci. Zahvaljujući optimalnom načinu skidanja prljavštine i visokom stopom prihvata, jednokratna krpa garantira temeljito i higijensko čišćenje svih tvrdih površina - čak i u kutovima i oko rubova. Koristeći sustav s čičkom, jednokratna krpa jednostavno se i brzo fiksira na EasyFix Mini podnu mlaznicu parnog čistača. Jednostavno pritisnite podnu mlaznicu EasyFix Mini na onu stranu krpe na kojoj se nalaze žute trake s čičkom i spremna je za korištenje. Nakon što završite s čišćenjem, krpa se može jednostavno odložiti zajedno s kućnim otpadom, tako da ste oslobođeni od napornog i dugotrajnog čišćenja nečistih krpa.
Značajke i prednosti
Imajte uvijek čistu krpu pri ruci
- Za sjajne rezultate čišćenja.
Jednostavno i higijensko rješenje bez potrebe za pranjem
- Jednokratna krpa oslobađa vas od napornog i dugotrajnog truda kod pranja krpa.
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno i brzo pričvršćivanje krpe zahvaljujući žutim trakama s čičkom.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Jednokratna krpa prekriva sve strane podne mlaznice
- Za jednostavno čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Visokokvalitetni materijal s velikom moći upijanja
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
Posebno prikladno za male prostore i teško pristupačna mjesta
- Za savršene rezultate i veće površine čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|270 x 118 x 3
Kompatibilni uređaji
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)