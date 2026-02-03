SE filter vrećica od flisa KFI 657
Filter vrećica od flisa izuzetno otporna na trganje, idealna za usisavanje fine i grube prljavštine. Prikladno za Kärcher uređaje za čišćenje s raspršivačem za raspršivanje.
Filtarske vrećice od flisa KFI 657 razvijene su posebno za Kärcher Home & Garden SE 5 i SE 6 Signature Line, kao i SE 5.100 i SE 6.100 čistače sa raspršivanjem. Vrećice su izuzetno otporne na trganje i osiguravaju impresivno visoku snagu usisavanja i filtriranje prašine. Također su idealno prilagođeni zahtjevnim primjenama, npr. za usisavanje grube i vlažne prljavštine. Ukupno četiri vrećice uključene su u opseg isporuke.
Značajke i prednosti
Prikladno za Kärcher čistače s raspršivačem u SE 5 i SE 6 Signature Line i SE 5.100 i SE 6.100 rasponima.
Troslojni flis materijal
- Za visoku snagu usisavanja i visoku filtraciju prašine tijekom uporabe.
Izuzetno otporan na trganje, idealan za upotrebu u teškim uvjetima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|4
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|425 x 530 x 12
Područja primjene
- Suha prljavština