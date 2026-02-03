Filtarske vrećice od flisa KFI 657 razvijene su posebno za Kärcher Home & Garden SE 5 i SE 6 Signature Line, kao i SE 5.100 i SE 6.100 čistače sa raspršivanjem. Vrećice su izuzetno otporne na trganje i osiguravaju impresivno visoku snagu usisavanja i filtriranje prašine. Također su idealno prilagođeni zahtjevnim primjenama, npr. za usisavanje grube i vlažne prljavštine. Ukupno četiri vrećice uključene su u opseg isporuke.