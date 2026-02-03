SE mlaznica za pukotine

Praktična mlaznica za raspršivanje kao dodatak za čistače s ekstrakcijom omogućuje čišćenje raspršivačem čak i na teško dostupnim mjestima i u uskim prostorima na tapeciranom namještaju ili u automobilu.

Praktična usisna mlaznica za raspršivače praktičan je dodatak za čišćenje ekstraktorom na teško dostupnim mjestima i uskim otvorima, prikladan za sve Kärcherove usisne čistače serije SE 4, SE 5 i SE 6. Na tapeciranom namještaju i u automobilu najbolji rezultati čišćenja postižu se još praktičnije i bez napora. Uska mlaznica raspršuje otopinu za čišćenje duboko u vlakna pod visokim pritiskom i usisava je natrag zajedno s olabavljenom prljavštinom. Nečistoća i neugodni mirisi učinkovito se uklanjaju.

Značajke i prednosti
SE mlaznica za pukotine: Prikladno za sve Kärcher čistače serije uređaja SE 4, SE 5 i SE 6
SE mlaznica za pukotine: Funkcija pranja i usisavanja
Fleksibilan, također u uskim područjima ili područjima koja su teško dostupna.
SE mlaznica za pukotine: Provjerena Kärcher tehnologija ekstrakcije raspršivanjem
Za optimalne rezultate čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 241 x 44 x 65
Područja primjene
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
