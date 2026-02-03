SE mlaznica za pukotine
Praktična mlaznica za raspršivanje kao dodatak za čistače s ekstrakcijom omogućuje čišćenje raspršivačem čak i na teško dostupnim mjestima i u uskim prostorima na tapeciranom namještaju ili u automobilu.
Praktična usisna mlaznica za raspršivače praktičan je dodatak za čišćenje ekstraktorom na teško dostupnim mjestima i uskim otvorima, prikladan za sve Kärcherove usisne čistače serije SE 4, SE 5 i SE 6. Na tapeciranom namještaju i u automobilu najbolji rezultati čišćenja postižu se još praktičnije i bez napora. Uska mlaznica raspršuje otopinu za čišćenje duboko u vlakna pod visokim pritiskom i usisava je natrag zajedno s olabavljenom prljavštinom. Nečistoća i neugodni mirisi učinkovito se uklanjaju.
Značajke i prednosti
Prikladno za sve Kärcher čistače serije uređaja SE 4, SE 5 i SE 6
Funkcija pranja i usisavanjaFleksibilan, također u uskim područjima ili područjima koja su teško dostupna.
Provjerena Kärcher tehnologija ekstrakcije raspršivanjemZa optimalne rezultate čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer (mm)
|35
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|241 x 44 x 65
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)