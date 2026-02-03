Praktična usisna mlaznica za raspršivače praktičan je dodatak za čišćenje ekstraktorom na teško dostupnim mjestima i uskim otvorima, prikladan za sve Kärcherove usisne čistače serije SE 4, SE 5 i SE 6. Na tapeciranom namještaju i u automobilu najbolji rezultati čišćenja postižu se još praktičnije i bez napora. Uska mlaznica raspršuje otopinu za čišćenje duboko u vlakna pod visokim pritiskom i usisava je natrag zajedno s olabavljenom prljavštinom. Nečistoća i neugodni mirisi učinkovito se uklanjaju.