Ergonomska potporna ručka čini čišćenje velikih površina tepiha Kärcherovim raspršivačem posebno ugodnim. Podna mlaznica za raspršivanje se tako može vrlo jednostavno i precizno voditi. Nakon jednostavnog pričvršćivanja na cijev za ekstrakciju, dodatna ručka omogućuje udobno rukovanje s dvije ruke za ljevake i dešnjake. Prikladno za sve Kärcher čistače s raspršivačem serije SE 4, SE 5 i SE 6.