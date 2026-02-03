SE potporna ručka
Ergonomska potporna ručka idealan je dodatak za udobno čišćenje velikih površina tepiha s Kärcher uređajima za ekstrakciju i dubinsko čišćenje.
Ergonomska potporna ručka čini čišćenje velikih površina tepiha Kärcherovim raspršivačem posebno ugodnim. Podna mlaznica za raspršivanje se tako može vrlo jednostavno i precizno voditi. Nakon jednostavnog pričvršćivanja na cijev za ekstrakciju, dodatna ručka omogućuje udobno rukovanje s dvije ruke za ljevake i dešnjake. Prikladno za sve Kärcher čistače s raspršivačem serije SE 4, SE 5 i SE 6.
Značajke i prednosti
Prikladno za sve Kärcher čistače serije uređaja SE 4, SE 5 i SE 6
Ergonomska ručka pogodna za ljevoruke i dešnjakePraktično korištenje zahvaljujući radu s obje ruke.
Ručka podesiva po visiniPoložaj ručke može se individualno prilagoditi visini korisnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer (mm)
|35
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|121 x 66 x 127