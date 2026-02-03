SE potporna ručka

Ergonomska potporna ručka idealan je dodatak za udobno čišćenje velikih površina tepiha s Kärcher uređajima za ekstrakciju i dubinsko čišćenje.

Ergonomska potporna ručka čini čišćenje velikih površina tepiha Kärcherovim raspršivačem posebno ugodnim. Podna mlaznica za raspršivanje se tako može vrlo jednostavno i precizno voditi. Nakon jednostavnog pričvršćivanja na cijev za ekstrakciju, dodatna ručka omogućuje udobno rukovanje s dvije ruke za ljevake i dešnjake. Prikladno za sve Kärcher čistače s raspršivačem serije SE 4, SE 5 i SE 6.

Značajke i prednosti
SE potporna ručka: Prikladno za sve Kärcher čistače serije uređaja SE 4, SE 5 i SE 6
SE potporna ručka: Ergonomska ručka pogodna za ljevoruke i dešnjake
Praktično korištenje zahvaljujući radu s obje ruke.
SE potporna ručka: Ručka podesiva po visini
Položaj ručke može se individualno prilagoditi visini korisnika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 121 x 66 x 127
