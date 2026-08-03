Set sadrži 3 krpe za brisanje robotskog usisavača RCV 5. Ako uređaj radi u načinu rada brisanja, visokokvalitetne krpe od mikrovlakana osiguravaju optimalne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama kao što su pločice, laminat, drveni podovi, PVC ili linoleum. Uz usisavanje pouzdano se uklanja lagana, osušena prljavština, a prašina se dobro veže. Zamjena krpa je izuzetno jednostavna zahvaljujući čičak pričvršćivanju.