Set krpa RCV 5

Za optimalne rezultate čišćenja: set visokokvalitetnih krpica od mikrovlakana za mokro brisanje tvrdih površina robotskim usisavačem RCV 5.

Set sadrži 3 krpe za brisanje robotskog usisavača RCV 5. Ako uređaj radi u načinu rada brisanja, visokokvalitetne krpe od mikrovlakana osiguravaju optimalne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama kao što su pločice, laminat, drveni podovi, PVC ili linoleum. Uz usisavanje pouzdano se uklanja lagana, osušena prljavština, a prašina se dobro veže. Zamjena krpa je izuzetno jednostavna zahvaljujući čičak pričvršćivanju.

Značajke i prednosti
Krpa za brisanje s čičak kopčom
  • Jednostavno pričvršćivanje i skidanje zahvaljujući pričvršćivanju na čičak.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 3
Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 105 x 60 x 85
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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