Set krpa za osjetljive podove EasyFix
Sensitive EasyFix set krpa za čišćenje podova sa svoje dvije visokokvalitetne, mekane krpe za čišćenje savršen je za nježno čišćenje osjetljivih, zabrtvljenih podova.
Sensitive set krpa za čišćenje podova sadrži dvije krpe od vrlo mekanih vlakana koja manje prenose vlagu i toplinu na pod. To znači da se čak i osjetljivi, zabrtvljeni podovi mogu vrlo nježno čistiti parom. Zahvaljujući sustavu kuka i petlja, krpe se mogu jednostavno i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu parnog čistača: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje poda na EasyFix podnu mlaznicu i gotovi ste. Tijekom rada, krpa ostaje sigurno na mjestu - čak i kutovi i rubovi čiste se bez napora. Nakon rada, iskorištena krpa može se ukloniti s EasyFix mlaznice za pod bez ikakvog kontakta s prljavštinom: da biste to učinili, samo stanite na nožicu pričvršćenu za krpu i povucite mlaznicu prema gore i dalje od nje.
Značajke i prednosti
Za posebno nježno čišćenjeVrlo meka i fina vlakna osiguravaju posebno nježno uklanjanje prljavštine, u kombinaciji s visokim upijanjem prljavštine za temeljite rezultate čišćenja na svim zatvorenim tvrdim površinama.
Praktičan sustav čičakaJednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem. Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za podKod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore. Područje primjene (npr. odvajanje kuhinje i kupaonice) može se označiti u polju na preklopu stopala.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice