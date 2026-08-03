Sensitive set krpa za čišćenje podova sadrži dvije krpe od vrlo mekanih vlakana koja manje prenose vlagu i toplinu na pod. To znači da se čak i osjetljivi, zabrtvljeni podovi mogu vrlo nježno čistiti parom. Zahvaljujući sustavu kuka i petlja, krpe se mogu jednostavno i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu parnog čistača: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje poda na EasyFix podnu mlaznicu i gotovi ste. Tijekom rada, krpa ostaje sigurno na mjestu - čak i kutovi i rubovi čiste se bez napora. Nakon rada, iskorištena krpa može se ukloniti s EasyFix mlaznice za pod bez ikakvog kontakta s prljavštinom: da biste to učinili, samo stanite na nožicu pričvršćenu za krpu i povucite mlaznicu prema gore i dalje od nje.