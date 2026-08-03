Set krpica od mikrofibre

Set krpa od mikrovlakana sadrži 1 krpu za pod i 1 navlaku od visokokvalitetnih mikrovlakana za ručni alat. Za bolje upijanje prljavštine.

Set krpa od mikrovlakana sadrži 1 krpu za pod i 1 navlaku od visokokvalitetnih mikrovlakana za ručni alat._x000D_ Za bolje sakupljanje i uklanjanje prljavštine._x000D_ Krpa za pod prikladna za korištenje sa standardnim i velikim podnim alatom za Kärcher parne čistače._x000D_ Stavite poklopac na ručni alat za čišćenje._x000D_ Za čišćenje svih podova od pločica, prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a.

Značajke i prednosti
Krpa za pod od mikrovlakana
  • Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
  • Moguće strojno pranje na 60 °C
Navlaka od mikrovlakana za ručni alat
  • Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 200 x 125 x 45
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Radne površine u kuhinji
  • Zidne pločice
  • Tuš kabina/kada
  • Kuhališta
  • Nape
  • Hladnjak (iznutra / izvana)
  • Tvrdi podovi
  • Kuhinje
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