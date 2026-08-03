Set krpica od mikrofibre
Set krpa od mikrovlakana sadrži 1 krpu za pod i 1 navlaku od visokokvalitetnih mikrovlakana za ručni alat. Za bolje upijanje prljavštine.
Set krpa od mikrovlakana sadrži 1 krpu za pod i 1 navlaku od visokokvalitetnih mikrovlakana za ručni alat._x000D_ Za bolje sakupljanje i uklanjanje prljavštine._x000D_ Krpa za pod prikladna za korištenje sa standardnim i velikim podnim alatom za Kärcher parne čistače._x000D_ Stavite poklopac na ručni alat za čišćenje._x000D_ Za čišćenje svih podova od pločica, prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a.
Značajke i prednosti
Krpa za pod od mikrovlakana
- Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
- Moguće strojno pranje na 60 °C
Navlaka od mikrovlakana za ručni alat
- Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|200 x 125 x 45
Područja primjene
- Radne površine u kuhinji
- Zidne pločice
- Tuš kabina/kada
- Kuhališta
- Nape
- Hladnjak (iznutra / izvana)
- Tvrdi podovi
- Kuhinje