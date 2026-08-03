Set krpa od mikrovlakana sadrži 1 krpu za pod i 1 navlaku od visokokvalitetnih mikrovlakana za ručni alat._x000D_ Za bolje sakupljanje i uklanjanje prljavštine._x000D_ Krpa za pod prikladna za korištenje sa standardnim i velikim podnim alatom za Kärcher parne čistače._x000D_ Stavite poklopac na ručni alat za čišćenje._x000D_ Za čišćenje svih podova od pločica, prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a.