Podna mlaznica parnog čistača EasyFix dolazi s kompatibilnom univerzalnom krpom za čišćenje podova i osigurava izvrsne rezultate čišćenja na nepropusnim tvrdim podovima – čak i u kutovima i uz rubove. S pametnim sustavom kuke i petlje, univerzalna krpa za čišćenje poda može se brzo i jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje poda na EasyFix podnu mlaznicu i spremna je za korištenje. Nakon čišćenja, krpa za čišćenje podova može se jednostavno ukloniti s EasyFix mlaznice za pod i bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom: jednostavno stanete nožicom na krpu i povučete mlaznicu za pod prema gore i dalje od nje.