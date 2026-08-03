Set podnih mlaznica EasyFix

Uz sustav zakačenja i petlje i kompatibilnu univerzalnu krpu za čišćenje podova, možete promijeniti krpu na EasyFix kompletu mlaznica za parne čistače bez da dođete u dodir s prljavštinom.

Podna mlaznica parnog čistača EasyFix dolazi s kompatibilnom univerzalnom krpom za čišćenje podova i osigurava izvrsne rezultate čišćenja na nepropusnim tvrdim podovima – čak i u kutovima i uz rubove. S pametnim sustavom kuke i petlje, univerzalna krpa za čišćenje poda može se brzo i jednostavno pričvrstiti na podnu mlaznicu: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje poda na EasyFix podnu mlaznicu i spremna je za korištenje. Nakon čišćenja, krpa za čišćenje podova može se jednostavno ukloniti s EasyFix mlaznice za pod i bez potrebe da dođe u dodir s prljavštinom: jednostavno stanete nožicom na krpu i povučete mlaznicu za pod prema gore i dalje od nje.

Značajke i prednosti
Premium mikrofibra
  • Posebna struktura petlje u krpi osigurava posebno dobro upijanje prljavštine i temeljite rezultate čišćenja na svim zabrtvljenim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičaka
Nožna spojnica na krpi za pod
  • Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
  • Područje primjene (npr. odvajanje kuhinje i kupaonice) može se označiti u polju na preklopu stopala.
Inovativna lamelna tehnologija
  • Zahvaljujući tehnologiji lamele, para se ravnomjerno raspoređuje po površini za čišćenje i po krpi za čišćenje poda.
Fleksibilni zglob mlaznice
  • Ergonomsko i učinkovito čišćenje kod svih veličina tijela.
  • Idealno se podvlači pod namještaj.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za jednostavno čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 115 x 100
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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