Set podnih mlaznica EasyFix za SC 1
Čistoća bez doticaja s prljavštinom: s setom za čišćenje podova EasyFix za SC 1 možete u trenu pretvoriti ručni parni čistač u krpu.
Od ručnog parnog čistača do brisača za tren: praktičan set za čišćenje podova EasyFix za SC 1 to čini mogućim. Jednostavno pričvrstite univerzalnu krpu za čišćenje podova na EasyFix podnu mlaznicu pomoću sustava kuka i omča i povežite mlaznicu s dvije produžne cijevi (svaka 0,5 m) na SC 1 – i možete početi s temeljitim čišćenjem tvrdog poda. odmah. Univerzalna krpa za čišćenje podova sa svojom posebnom strukturom petlji osigurava posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka paropropusnost omogućuje izvrsne i higijenski čiste rezultate čišćenja kutova i rubova. Set za čišćenje podova EasyFix uključen je u standardni opseg opreme za SC 1 EasyFix.
Značajke i prednosti
Premium mikrofibra
- Posebna struktura petlje u krpi osigurava posebno dobro upijanje prljavštine i temeljite rezultate čišćenja na svim zabrtvljenim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Jednostavno pričvršćivanje kompleta podnih mlaznica EasyFix na SC 1
- Podnu mlaznicu EasyFix je zajedno s cijevima parnog čistača moguće brzo i lako spojiti na uređaj.
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
- Područje primjene (npr. odvajanje kuhinje i kupaonice) može se označiti u polju na preklopu stopala.
Inovativna lamelna tehnologija
- Ravnomjerna raspodjela pare po površini čišćenja i krpi od mikrovlakana zahvaljujući lamelama.
Fleksibilni zglob mlaznice
- Ergonomsko i učinkovito čišćenje kod svih veličina tijela.
- Idealno se podvlači pod namještaj.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za jednostavno čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|520 x 115 x 100
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice