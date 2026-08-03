Od ručnog parnog čistača do brisača za tren: praktičan set za čišćenje podova EasyFix za SC 1 to čini mogućim. Jednostavno pričvrstite univerzalnu krpu za čišćenje podova na EasyFix podnu mlaznicu pomoću sustava kuka i omča i povežite mlaznicu s dvije produžne cijevi (svaka 0,5 m) na SC 1 – i možete početi s temeljitim čišćenjem tvrdog poda. odmah. Univerzalna krpa za čišćenje podova sa svojom posebnom strukturom petlji osigurava posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka paropropusnost omogućuje izvrsne i higijenski čiste rezultate čišćenja kutova i rubova. Set za čišćenje podova EasyFix uključen je u standardni opseg opreme za SC 1 EasyFix.