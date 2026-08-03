Set poklopca ručne mlaznice

Set koji sadrži dva poklopca za ručnu mlaznicu. Navlake su izrađene od vrhunskih mikrovlakana – za olabavljenje i skupljanje još više prljavštine.

Dvije vrhunske navlake od mikrovlakana uključene u set čine ručnu mlaznicu još učinkovitijom u otpuštanju i skupljanju prljavštine i masnoće. Idealan za posebno teške i tvrdokorne prljavštine u kupaonicama i kuhinjama. Čak i teška prljavština s ploče za kuhanje može se ukloniti bez napora. Zahvaljujući integriranom elastičnom užetu, njegovo postavljanje na ručnu mlaznicu i ponovno uklanjanje je dječja igra. Kabel također osigurava sigurno držanje poklopca na ručnoj mlaznici tijekom čišćenja.

Značajke i prednosti
Premium mikrofibra
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Navlaka s gumenom vrpcom
  • Za jednostavno navlačenje i skidanje navlake.
  • Nema pomicanja navlake kod čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 205 x 90 x 10
Područja primjene
  • Tuš kabina/kada
  • Kuhališta
  • Nape
  • Hladnjak (iznutra / izvana)
  • Unutarnje stjenke ormara, ladice
  • Nehrđajući čelik
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