Dvije vrhunske navlake od mikrovlakana uključene u set čine ručnu mlaznicu još učinkovitijom u otpuštanju i skupljanju prljavštine i masnoće. Idealan za posebno teške i tvrdokorne prljavštine u kupaonicama i kuhinjama. Čak i teška prljavština s ploče za kuhanje može se ukloniti bez napora. Zahvaljujući integriranom elastičnom užetu, njegovo postavljanje na ručnu mlaznicu i ponovno uklanjanje je dječja igra. Kabel također osigurava sigurno držanje poklopca na ručnoj mlaznici tijekom čišćenja.