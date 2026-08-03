Set poklopca ručne mlaznice
Set koji sadrži dva poklopca za ručnu mlaznicu. Navlake su izrađene od vrhunskih mikrovlakana – za olabavljenje i skupljanje još više prljavštine.
Dvije vrhunske navlake od mikrovlakana uključene u set čine ručnu mlaznicu još učinkovitijom u otpuštanju i skupljanju prljavštine i masnoće. Idealan za posebno teške i tvrdokorne prljavštine u kupaonicama i kuhinjama. Čak i teška prljavština s ploče za kuhanje može se ukloniti bez napora. Zahvaljujući integriranom elastičnom užetu, njegovo postavljanje na ručnu mlaznicu i ponovno uklanjanje je dječja igra. Kabel također osigurava sigurno držanje poklopca na ručnoj mlaznici tijekom čišćenja.
Značajke i prednosti
Premium mikrofibra
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Navlaka s gumenom vrpcom
- Za jednostavno navlačenje i skidanje navlake.
- Nema pomicanja navlake kod čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|205 x 90 x 10
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Tuš kabina/kada
- Kuhališta
- Nape
- Hladnjak (iznutra / izvana)
- Unutarnje stjenke ormara, ladice
- Nehrđajući čelik