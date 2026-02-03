Optimalno čišćenje unutrašnjosti vozila s posebnim setom auto pribora za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje. Široka mlaznica za presvlake omogućuje brzo i učinkovito čišćenje presvlaka i sjedala u automobilu. Fleksibilno produžno crijevo idealno je za čišćenje teško dostupnih mjesta, a duga i fleksibilna mlaznica za pukotine također doseže uske prostore.