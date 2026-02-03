Set pribora za automobil

Uz komplet auto pribora za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax model, čistite unutrašnjost vozila u trenu.

Optimalno čišćenje unutrašnjosti vozila s posebnim setom auto pribora za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje. Široka mlaznica za presvlake omogućuje brzo i učinkovito čišćenje presvlaka i sjedala u automobilu. Fleksibilno produžno crijevo idealno je za čišćenje teško dostupnih mjesta, a duga i fleksibilna mlaznica za pukotine također doseže uske prostore.

Značajke i prednosti
Široka mlaznica za presvlake
  • Također brzo i učinkovito čisti veće površine.
Fleksibilna mlaznica za pukotine
  • Fleksibilna mlaznica za pukotine također omogućuje čišćenje uskih područja.
Fleksibilno produžno crijevo
  • Produžnim crijevom može se doći čak i do teško dostupnih mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,7
Područja primjene
  • Interijer vozila
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Auto-sjedala
