Set pribora za automobil
Uz komplet auto pribora za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax model, čistite unutrašnjost vozila u trenu.
Optimalno čišćenje unutrašnjosti vozila s posebnim setom auto pribora za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje. Široka mlaznica za presvlake omogućuje brzo i učinkovito čišćenje presvlaka i sjedala u automobilu. Fleksibilno produžno crijevo idealno je za čišćenje teško dostupnih mjesta, a duga i fleksibilna mlaznica za pukotine također doseže uske prostore.
Značajke i prednosti
Široka mlaznica za presvlake
- Također brzo i učinkovito čisti veće površine.
Fleksibilna mlaznica za pukotine
- Fleksibilna mlaznica za pukotine također omogućuje čišćenje uskih područja.
Fleksibilno produžno crijevo
- Produžnim crijevom može se doći čak i do teško dostupnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7
Područja primjene
- Interijer vozila
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Auto-sjedala