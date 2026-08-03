Set traka za četke
Visokokvalitetni set traka za četke za slučaj kada su vlakna na XXL četki za pukotine istrošena. Jednostavno uklonite istrošenu traku četke i umetnite novu.
Nakon što se dugotrajna vlakna XXL četke za pukotine istroše, treba ih zamijeniti kako biste nastavili s postizanjem savršenih rezultata čišćenja. Da biste to učinili, jednostavno izvucite cijelu traku četke i zamijenite je novom. Ova opcija ne samo da štedi vaš novac, nego i koristi okolišu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|156 x 18 x 25
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)