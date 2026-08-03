Set traka za četke

Visokokvalitetni set traka za četke za slučaj kada su vlakna na XXL četki za pukotine istrošena. Jednostavno uklonite istrošenu traku četke i umetnite novu.

Nakon što se dugotrajna vlakna XXL četke za pukotine istroše, treba ih zamijeniti kako biste nastavili s postizanjem savršenih rezultata čišćenja. Da biste to učinili, jednostavno izvucite cijelu traku četke i zamijenite je novom. Ova opcija ne samo da štedi vaš novac, nego i koristi okolišu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 156 x 18 x 25
Područja primjene
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
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Created with AI (artificial intelligence)

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