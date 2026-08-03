Nakon što se dugotrajna vlakna XXL četke za pukotine istroše, treba ih zamijeniti kako biste nastavili s postizanjem savršenih rezultata čišćenja. Da biste to učinili, jednostavno izvucite cijelu traku četke i zamijenite je novom. Ova opcija ne samo da štedi vaš novac, nego i koristi okolišu.