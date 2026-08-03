Set višepovršinskih valjaka, sivi
2-dijelni set valjaka od mikrofibre za nježno mokro čišćenje i njegu svih tvrdih podova. Ne ostavlja dlačice, upija i otporan je na habanje. Pogodno za pranje u perilici do 60°C.
Dvostruka snaga čišćenja: 2-dijelni set valjaka od mikrovlakana za Kärcher EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 i FC 7 bežične čistače podova osigurava nježno mokro čišćenje i održavanje svih tvrdih podova – uključujući parket. Visokokvalitetni valjci od mikrovlakana ne ostavljaju dlačice, upijaju i iznimno su izdržljivi. Valjci se također mogu prati u perilici na max. temperatura od 60°C. Valjci su dostupni u dvije boje: žuta i siva. Razlika u boji znači da se ovi valjci mogu koristiti za različite zadatke – na primjer, jedan valjak u kupaonici i jedan u kuhinji.
Značajke i prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
2 različite boje (žuta, siva)
- Higijenski rad na različitim mjestima primjene (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|300 x 60 x 60
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Brušeni parket