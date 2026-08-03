Set višepovršinskih valjaka, žuti

2-dijelni set valjaka od mikrofibre za nježno mokro čišćenje i njegu svih tvrdih podova. Ne ostavlja dlačice, upija i otporan je na habanje. Pogodno za pranje u perilici do 60°C.

Dvostruka snaga čišćenja: 2-dijelni set valjaka od mikrovlakana za Kärcher EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 i FC 7 bežične čistače podova osigurava nježno mokro čišćenje i održavanje svih tvrdih podova – uključujući parket. Visokokvalitetni valjci od mikrovlakana ne ostavljaju dlačice, upijaju i iznimno su izdržljivi. Valjci se također mogu prati u perilici na max. temperatura od 60°C. Valjci su dostupni u dvije boje: žuta i siva. Razlika u boji znači da se ovi valjci mogu koristiti za različite zadatke – na primjer, jedan valjak u kupaonici i jedan u kuhinji.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 300 x 60 x 60
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Brušeni parket
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