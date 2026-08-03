Dvostruka snaga čišćenja: 2-dijelni set valjaka od mikrovlakana za Kärcher EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 i FC 7 bežične čistače podova osigurava nježno mokro čišćenje i održavanje svih tvrdih podova – uključujući parket. Visokokvalitetni valjci od mikrovlakana ne ostavljaju dlačice, upijaju i iznimno su izdržljivi. Valjci se također mogu prati u perilici na max. temperatura od 60°C. Valjci su dostupni u dvije boje: žuta i siva. Razlika u boji znači da se ovi valjci mogu koristiti za različite zadatke – na primjer, jedan valjak u kupaonici i jedan u kuhinji.