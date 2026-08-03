Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact
Brzo čišćenje cipela bez kapanja: Shoe!cleaner je savršen dodatak za SE 3-18 Compact usisavač za dubinsko pranje za temeljito i praktično čišćenje sportske obuće i obuće za slobodno vrijeme.
Inovativni Kärcher Shoe!cleaner čisti razne vrste sportske obuće i obuće za slobodno vrijeme brzo, temeljito i bez ostavljanja kapljica. To olakšava čišćenje tenisica za trčanje, čizama za hodanje ili čak modnih tenisica, na primjer, unutar kuće bez stvaranja nereda u zatvorenom prostoru. Zahvaljujući zamjenjivim četkastim krunama, i potplat i gornji dio cipela mogu se očistiti brzo i temeljito. Mekana vlakna omogućuju učinkovito i nježno čišćenje čak i osjetljivijih materijala. Zahvaljujući automatskom usisavanju vode tijekom čišćenja, cipele se suše u tren oka. Shoe!Cleaner također impresionira funkcijom čišćenja sustava, koja sprječava da se pribor zaprlja tijekom čišćenja. Shoe!Cleaner je stoga idealan pouzdan dodatak koji nadopunjuje SE 3-18 Compact usisavač za dubinsko pranje za sve zadatke čišćenja cipela.
Značajke i prednosti
Inovativna Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaZamjenjiva četkasta kruna za temeljito čišćenje potplata i gornjišta cipela. Primjena bez kapanja jer se voda automatski usisava tijekom procesa čišćenja. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Jednostavno i praktično rukovanjeFunkcija čišćenja sustava sprječava da se pribor zaprlja tijekom čišćenja. Ruke ostaju čiste, a dodaci se mogu pospremiti odmah nakon upotrebe. Intuitivan rad.
Meke čekinjePrljavština se s cipela uklanja temeljito, ali nježno. Ne ostavlja tragove prilikom čišćenja osjetljivih materijala.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|115 x 59 x 42
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Područja primjene
- Cipele / cipele za pješačenje