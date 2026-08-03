Snažna mlaznica 15°, 055
Mlaznica s plosnatim mlazom za tvrdokorne nečistoće.
Mlaznica s plosnatim mlazom s kutom prskanja od 15° za tvrdokorna onečišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina mlaznice ( )
|55
|Kut (°)
|15
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|srebrna
Kompatibilni uređaji
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