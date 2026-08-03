Snažna mlaznica 40°, 080
Plosnati mlaz za veliki površinski učinak - prikladno za osjetljive površine
Snažna mlaznica s kutom prskanja od 40° i plosnatim mlazom, za velika područja i osjetljive površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina mlaznice ( )
|80
|Kut (°)
|40
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|srebrna
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