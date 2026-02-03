Spužvasti filter

Filter od spužve za ispušni zrak filtrira fine čestice prljavštine iz zraka tijekom usisavanja i kompatibilan je s VC 4 Cordless myHome i VC 4 Cordless Premium myHome uređajima.

Filter od spužve za ispušni zrak čisti ispušni zrak filtriranjem sitnih čestica prljavštine tijekom usisavanja. Kompatibilan s Kärcher uređajima VC 4 Cordless myHome i VC 4 Cordless Premium myHome. Preporučujemo zamjenu filtera barem jednom godišnje.

Značajke i prednosti
Filter od fine mreže
  • Filtrira finu prljavštinu iz usisanog zraka.
Jednostavna zamjena
  • Lakša zamjena spužvastog filtera za ispušni zrak uklanjanjem kućišta filtra.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja siva
Dimenzije (d × š × v) (mm) 75 x 50 x 50
Područja primjene
  • Suha prljavština
