Spužvasti filter
Filter od spužve za ispušni zrak filtrira fine čestice prljavštine iz zraka tijekom usisavanja i kompatibilan je s VC 4 Cordless myHome i VC 4 Cordless Premium myHome uređajima.
Filter od spužve za ispušni zrak čisti ispušni zrak filtriranjem sitnih čestica prljavštine tijekom usisavanja. Kompatibilan s Kärcher uređajima VC 4 Cordless myHome i VC 4 Cordless Premium myHome. Preporučujemo zamjenu filtera barem jednom godišnje.
Značajke i prednosti
Filter od fine mreže
- Filtrira finu prljavštinu iz usisanog zraka.
Jednostavna zamjena
- Lakša zamjena spužvastog filtera za ispušni zrak uklanjanjem kućišta filtra.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|siva
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|75 x 50 x 50
Područja primjene
- Suha prljavština