Stanica za punjenje i zamjenska baterija za WV 5
Komplet se sastoji od stanice za punjenje i zamjenske baterije za baterijski usisavač za prozore WV 5.
Komplet se sastoji od stanice za punjenje i zamjenske baterije za baterijski usisavač za prozore WV 5. U stanici za punjenje moguće je puniti i čuvati i pojedinačne baterije, a i kompletni baterijski usisavač za prozore.
Značajke i prednosti
Zamjenska aku-baterija za beskonačno čišćenje
Komforni punjač
Praktično spremanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|200 x 132 x 50