Stanica za punjenje za WV5
Stanica za punjenje za baterijski usisavač za prozore WV 5.
U moderno oblikovanoj stanici za punjenje za baterijski usisavač za prozore WV 5 moguće je puniti i čuvati i pojedinačne baterije, a i kompletni baterijski usisavač za prozore.
Značajke i prednosti
Privlačan dizajn
- Zahvaljujući privlačnom dizajnu, stanica za punjenje optimalno se uklapa u stambeni prostor.
Komforni punjač
- Ako su uređaj i baterija u stanici za punjenje, najprije se puni uređaj, a zatim akumulatorska baterija. Bez prespajanja utikačem.
Praktičan namotaj za kabel
- Praktično pospremanje kabela na donjoj strani stanice za punjenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|200 x 132 x 50