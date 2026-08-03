Start/Payment System CR 214 BC

Sustav za aktivaciju automatske praonice automobila sa zaslonom na dodir za intuitivno upravljanje. S mogućnošću unosa PIN broja i čitačem bar koda. Od visokokvalitetne plastike u RAL 7012.

Intuitivni sustav za aktivaciju automatskih praonica automobila od visokokvalitetne plastike u boji RAL 7012 s prednjim okvirom od nehrđajućeg čelika. Sustav za aktivaciju omogućuje unos PIN kodova putem zaslona osjetljivog na dodir te raspolaže čitačem barkoda za pojedinačne, višestruke i trajne kodove, kao i integriranim sučeljem za razne sustave naplate. Zaštita od sunca osigurava dobru vidljivost i u najtežim uvjetima rasvjete. Standardna izvedba je predviđena za postavljanje na zid, a podnožje je dostupno kao dodatna oprema.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 7
Težina uklj. ambalažu (kg) 10
Dimenzije (d × š × v) (mm) 418 x 278 x 441
Kompatibilni uređaji
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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