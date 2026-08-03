Start/Payment System CR 214 BC
Sustav za aktivaciju automatske praonice automobila sa zaslonom na dodir za intuitivno upravljanje. S mogućnošću unosa PIN broja i čitačem bar koda. Od visokokvalitetne plastike u RAL 7012.
Intuitivni sustav za aktivaciju automatskih praonica automobila od visokokvalitetne plastike u boji RAL 7012 s prednjim okvirom od nehrđajućeg čelika. Sustav za aktivaciju omogućuje unos PIN kodova putem zaslona osjetljivog na dodir te raspolaže čitačem barkoda za pojedinačne, višestruke i trajne kodove, kao i integriranim sučeljem za razne sustave naplate. Zaštita od sunca osigurava dobru vidljivost i u najtežim uvjetima rasvjete. Standardna izvedba je predviđena za postavljanje na zid, a podnožje je dostupno kao dodatna oprema.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|418 x 278 x 441