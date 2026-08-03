Starter Kit Oštrice za trimer
Nož trimera uklanja neželjenu izraslinu i mahovinu čak i na teško dostupnim mjestima i kompatibilan je sa svim Kärcher baterijskim trimerima za travu od 18 V i 36 V.
S ovim snažnim noževima trimera, mahovina, nekontrolirani rast i korov stvar su prošlosti – čak i na teško dostupnim mjestima do kojih se ne može doći kosilicom. Starter Kit sadrži držač oštrice s 10 oštrica trimera koji se mogu zamijeniti jednostavno i bez alata. Mogu se koristiti u svim Kärcherovim baterijskim trimerima za travu od 18 V i 36 V.
Značajke i prednosti
Rezultat rezanja
- Posebno učinkovit rez i čist rezultat rezanja zahvaljujući robustnoj oštrici za trimer.
Zamjena noža trimera bez alata
- Oštrica za trimer može se zamijeniti u samo nekoliko pokreta bez potrebe za alatom.
Praktični 2-u-1 Starter Kit
- Držač oštrice s 10 oštricama za trimer uključen u isporuku osigurava dugotrajan rad.
Savršeno usklađen pribor
- Kompatibilno sa svim 18 V i 36 V baterijskim trimerima za travu iz Kärchera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj oštrica
|2
|širina košenja (cm)
|23
|Boja
|siva
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|118 x 118 x 35
Područja primjene
- Travnjak
- Rubovi travnjaka