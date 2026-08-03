S ovim snažnim noževima trimera, mahovina, nekontrolirani rast i korov stvar su prošlosti – čak i na teško dostupnim mjestima do kojih se ne može doći kosilicom. Starter Kit sadrži držač oštrice s 10 oštrica trimera koji se mogu zamijeniti jednostavno i bez alata. Mogu se koristiti u svim Kärcherovim baterijskim trimerima za travu od 18 V i 36 V.