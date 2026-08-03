Starter Kit Oštrice za trimer

Nož trimera uklanja neželjenu izraslinu i mahovinu čak i na teško dostupnim mjestima i kompatibilan je sa svim Kärcher baterijskim trimerima za travu od 18 V i 36 V.

S ovim snažnim noževima trimera, mahovina, nekontrolirani rast i korov stvar su prošlosti – čak i na teško dostupnim mjestima do kojih se ne može doći kosilicom. Starter Kit sadrži držač oštrice s 10 oštrica trimera koji se mogu zamijeniti jednostavno i bez alata. Mogu se koristiti u svim Kärcherovim baterijskim trimerima za travu od 18 V i 36 V.

Značajke i prednosti
Rezultat rezanja
  • Posebno učinkovit rez i čist rezultat rezanja zahvaljujući robustnoj oštrici za trimer.
Zamjena noža trimera bez alata
  • Oštrica za trimer može se zamijeniti u samo nekoliko pokreta bez potrebe za alatom.
Praktični 2-u-1 Starter Kit
  • Držač oštrice s 10 oštricama za trimer uključen u isporuku osigurava dugotrajan rad.
Savršeno usklađen pribor
  • Kompatibilno sa svim 18 V i 36 V baterijskim trimerima za travu iz Kärchera.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj oštrica 2
širina košenja (cm) 23
Boja siva
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 118 x 118 x 35
Područja primjene
  • Travnjak
  • Rubovi travnjaka
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