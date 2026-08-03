Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
- Posebne fine poliamidne čekinje omogućuju bolje sakupljanje suhe nečistoće i labavih vlakana s tepiha.
Integrirane čekinje
- Za jednostavno uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
- Čak prostor između ploha (fuge) i neravni podovi ponovno postaju blistavi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|246 x 136 x 56
Područja primjene
- Kameni podovi
- Tvrdokorne nečistoće
- Spojevi pločica