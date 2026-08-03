Suhi ravni naborani filter
Suhi plosnati naborani filtar izrađen od materijala od celuloznih vlakana sa zelenom oznakom. Prikladno za usisavanje fine prašine i grube prljavštine iz klasa prašine L i M.
Prikladan za sve Kärcher modele NT Tact i Ap s jednim motorom i izrađen od materijala od celuloznih vlakana: Suhi ravni nabrani filtar ima impresivan stupanj odvajanja prašine od 99,9%, certifikate za klase prašine L i M i idealan je za sigurno usisavanje suhe fine prašine i grubu prljavštinu. Suhi model ima zelenu oznaku kako bi se izbjegla zabuna s drugim filtrima. Ako usisava tekućinu, filtar se mora osušiti nakon upotrebe kako bi se održala njegova usisna snaga.
Značajke i prednosti
Od celuloznih vlakana
- Vrlo ekonomično održavanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj (Komad(a))
|1
|Klasa prašine
|L / M
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|140 x 57 x 240
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Za usisavanje suhe prašine i krupne prašine (zelena boja)
- Certificirano za razrede prašine M i L