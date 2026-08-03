Prikladan za sve Kärcher modele NT Tact i Ap s jednim motorom i izrađen od materijala od celuloznih vlakana: Suhi ravni nabrani filtar ima impresivan stupanj odvajanja prašine od 99,9%, certifikate za klase prašine L i M i idealan je za sigurno usisavanje suhe fine prašine i grubu prljavštinu. Suhi model ima zelenu oznaku kako bi se izbjegla zabuna s drugim filtrima. Ako usisava tekućinu, filtar se mora osušiti nakon upotrebe kako bi se održala njegova usisna snaga.