Suhi ravni naborani filter

Suhi plosnati naborani filtar izrađen od materijala od celuloznih vlakana sa zelenom oznakom. Prikladno za usisavanje fine prašine i grube prljavštine iz klasa prašine L i M.

Prikladan za sve Kärcher modele NT Tact i Ap s jednim motorom i izrađen od materijala od celuloznih vlakana: Suhi ravni nabrani filtar ima impresivan stupanj odvajanja prašine od 99,9%, certifikate za klase prašine L i M i idealan je za sigurno usisavanje suhe fine prašine i grubu prljavštinu. Suhi model ima zelenu oznaku kako bi se izbjegla zabuna s drugim filtrima. Ako usisava tekućinu, filtar se mora osušiti nakon upotrebe kako bi se održala njegova usisna snaga.

Značajke i prednosti
Od celuloznih vlakana
  • Vrlo ekonomično održavanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj (Komad(a)) 1
Klasa prašine L / M
Boja bijela
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 140 x 57 x 240
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Područja primjene
  • Za usisavanje suhe prašine i krupne prašine (zelena boja)
  • Certificirano za razrede prašine M i L
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