SV komplet okruglih četki
Komplet okruglih četki u 4 različite boje za razne namjene.
Praktični komplet okruglih četki u četiri različite boje za razna mjesta uporabe. Zahvaljujući različitim bojama moguće je jasno razlikovanje četki za čišćenje pa se tako mogu koristiti za različite zadatke. Tako je, primjerice, jednu boju moguće koristiti za sanitarije, a drugu za čišćenje u kuhinji. Fleksibilne čekinje parne četke pouzdano i suvereno obavljaju gotovo svaki zadatak. Četke su namijenjene za uporabu na sljedećim uređajima: SV 1902 i SV 1802.
Značajke i prednosti
4 različite boje
- Higijenski rad na raznim područjima primjene (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Visokokvalitetni materijal čekinja
- Jednostavno odstranjivanje tvrdokorne nečistoće
- Četka se ne troši brzo, dug životni vijek
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|30 x 30 x 40
Područja primjene
- Kupaonice
- Armature
- Odvodne cijevi
- Umivaonici
- WC
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Radne površine u kuhinji