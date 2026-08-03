Praktični komplet okruglih četki u četiri različite boje za razna mjesta uporabe. Zahvaljujući različitim bojama moguće je jasno razlikovanje četki za čišćenje pa se tako mogu koristiti za različite zadatke. Tako je, primjerice, jednu boju moguće koristiti za sanitarije, a drugu za čišćenje u kuhinji. Fleksibilne čekinje parne četke pouzdano i suvereno obavljaju gotovo svaki zadatak. Četke su namijenjene za uporabu na sljedećim uređajima: SV 1902 i SV 1802.