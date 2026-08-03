SV komplet okruglih četki

Komplet okruglih četki u 4 različite boje za razne namjene.

Praktični komplet okruglih četki u četiri različite boje za razna mjesta uporabe. Zahvaljujući različitim bojama moguće je jasno razlikovanje četki za čišćenje pa se tako mogu koristiti za različite zadatke. Tako je, primjerice, jednu boju moguće koristiti za sanitarije, a drugu za čišćenje u kuhinji. Fleksibilne čekinje parne četke pouzdano i suvereno obavljaju gotovo svaki zadatak. Četke su namijenjene za uporabu na sljedećim uređajima: SV 1902 i SV 1802.

Značajke i prednosti
4 različite boje
  • Higijenski rad na raznim područjima primjene (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Visokokvalitetni materijal čekinja
  • Jednostavno odstranjivanje tvrdokorne nečistoće
  • Četka se ne troši brzo, dug životni vijek
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 30 x 30 x 40
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Kupaonice
  • Armature
  • Odvodne cijevi
  • Umivaonici
  • WC
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Radne površine u kuhinji
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH