Tanjurasta četka, srednja, crvena, 450 mm
Disk četka, srednje tvrda, crvene boje. Promjer 450 mm. Za sve uobičajene vrste čišćenja. Također i za osjetljive podove. Čekinja: polipropilen, debljina 0,6 mm, dužina 40 mm.
Disk četka (srednje tvrda, crvene boje) ima promjer 450 mm. Prikladna je za sve uobičajene vrste čišćenja, također i za osjetljive podove. Čekinja: polipropilen, debljina 0,6 mm, dužina 40 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crvena
|Stupanj tvrdoće
|srednja
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,5