Tanjurasta četka, srednja, crvena, 510 mm
Srednje tvrda disk četka (510 mm) u crvenoj boji za sve uobičajene vrste čišćenja. Čekinje od polipropilena: debljina 0,6 mm, dužina 41 mm.
Srednje tvrda disk četka u crvenoj boji ima promjer 510 mm. Čekinje od polipropilena imaju debljinu 0,6 mm i dužinu 41 mm. Četka je prikladna za sve uobičajene vrste čišćenja te se također može koristiti i na osjetljivim podovima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crvena
|Stupanj tvrdoće
|srednja
|Količina (Komad(a))
|1
|Težina (kg)
|2,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|510 x 510 x 510
Kompatibilni uređaji
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack D100
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp*JP+R55+Dose+Autofill+Homebase
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah