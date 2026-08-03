Teleskopski nastavak
Radite čak i na vrtoglavim visinama: Teleskopska ručka savršen je dodatak za baterijsku pilu za grane PGS 4-18, koja vam omogućuje rezanje drva i grana na visini do 3,5 m.
Rad u vrtu na visini je jednostavan: teleskopska ručka za baterijsku pilu za grane PGS 4-18 znači da možete podesiti radnu visinu na koju god želite između 147 i 206 centimetara i radni kut od 135°. Rezanje drva i grana na višim visinama nije nikakav problem.
Značajke i prednosti
Komforni teleskopski mehanizamBeskonačno promjenjivo podešavanje i podešavanje radne visine ovisno o tjelesnoj visini i zahtjevima.
Podešavanje kuta od 135°Fleksibilne mogućnosti primjene.
Jednostavna instalacijaTeleskopska ručka se može montirati na uređaj u trenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|srebrna
|Težina (kg)
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1470 x 69 x 69
Područja primjene
- Više grane