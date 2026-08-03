Teleskopski nastavak

Radite čak i na vrtoglavim visinama: Teleskopska ručka savršen je dodatak za baterijsku pilu za grane PGS 4-18, koja vam omogućuje rezanje drva i grana na visini do 3,5 m.

Rad u vrtu na visini je jednostavan: teleskopska ručka za baterijsku pilu za grane PGS 4-18 znači da možete podesiti radnu visinu na koju god želite između 147 i 206 centimetara i radni kut od 135°. Rezanje drva i grana na višim visinama nije nikakav problem.

Značajke i prednosti
Teleskopski nastavak: Komforni teleskopski mehanizam
Komforni teleskopski mehanizam
Beskonačno promjenjivo podešavanje i podešavanje radne visine ovisno o tjelesnoj visini i zahtjevima.
Teleskopski nastavak: Podešavanje kuta od 135°
Podešavanje kuta od 135°
Fleksibilne mogućnosti primjene.
Teleskopski nastavak: Jednostavna instalacija
Jednostavna instalacija
Teleskopska ručka se može montirati na uređaj u trenu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja srebrna
Težina (kg) 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1470 x 69 x 69
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Više grane
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH