Trostruka mlaznica, 030
Trostruka mlaznica s ručnim prebacivanjem mlaznica. Prikladno podešavanje mlaza. Za visokotlačne čistače s injektorom; niskotlačna mlaznica za uklanjanje i primjenu deterdženta.
Trostruka mlaznica s ručnim prebacivanjem mlaznica. Robusna, izdržljiva i ne začepljuje se. Prikladna promjena između visokotlačnog točkastog mlaza (0°), visokotlačnog plosnatog mlaza (25°) i niskotlačnog plosnatog mlaza (40°). Za visokotlačne čistače s injektorom; niskotlačni plosnati mlaz za uklanjanje i primjenu deterdženta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|300
|Veličina mlaznice ( )
|30
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3