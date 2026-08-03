Trostruka mlaznica s ručnim prebacivanjem mlaznica. Robusna, izdržljiva i ne začepljuje se. Prikladna promjena između visokotlačnog točkastog mlaza (0°), visokotlačnog plosnatog mlaza (25°) i niskotlačnog plosnatog mlaza (40°). Za visokotlačne čistače s injektorom; niskotlačni plosnati mlaz za uklanjanje i primjenu deterdženta.