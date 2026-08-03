Trostruka mlaznica, 033

Trostruka mlaznica s manualnim prebacivanjem. Praktična promjena mlaza. Kod uređajima s injektorom niskotlačni ravni mlaz služi za usisavanje i odvođenje sredstva za čišćenje.

Trostruka mlaznica s manualnim prebacivanjem. Robusna, dugovječna i neosjetljiva na nečistoću. Praktično mijenjanje mlaza putem odabira visokotlačnog točkastog mlaza (0°), visokotlačnog plosnatog mlaza (25°) i niskotlačnog plosnatog mlaza (40°). Kod uređajima s injektorom niskotlačni ravni mlaz služi za usisavanje i odvođenje sredstva za čišćenje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. tlak (bar) 300
Veličina mlaznice ( ) 33
Temperatura (°C) maks. 80
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
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