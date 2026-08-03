Trostruka mlaznica, 034
Brza i praktična promjena mlaza zakretanjem mlaznice. Moguće je birati između visokotlačnog točkastog mlaza, visokotlačnog plosnatog mlaza (25°), manualno prebacivanje na niskotlačni plosnati mlaz (40°). Kod uređajima s injektorom niskotlačni ravni mlaz služi za usisavanje i odvođenje sredstva za čišćenje. Priključak M18 x 1,5.
Praktična trostruka mlaznica s različitim vrstama mlaza za brzu i jednostavnu zamjenu okretanjem mlaznice. Dostupne su sljedeće vrste mlaza: visokotlačni točkasti mlaz, visokotlačni ravni mlaz (25°) i niskotlačni ravni mlaz (40°, potrebno je ručno podešavanje). Za visokotlačne čistače s injektorima, niskotlačne ravne mlaznice za uklanjanje sredstva za čišćenje i aktivno korištenje. Priključak: M18 x 1,5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina mlaznice ( )
|34
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.