Trostruka mlaznica, 040

Ručno preklopiva trostruka mlaznica. Praktično prebacivanje mlaza. Kod uređaja s injektorom, ravni mlaz pod niskim tlakom služi za usisavanje i nanošenje sredstva za čišćenje.

Ručno preklopiva trostruka mlaznica. Robusna, dugotrajna i neosjetljiva na prljavštinu. Praktično prebacivanje mlaza između visokotlačnog točkastog mlaza (0°), visokotlačnog ravnog mlaza (25°) i niskotlačnog ravnog mlaza (40°). Kod uređaja s injektorom, ravni mlaz pod niskim tlakom služi za usisavanje i nanošenje sredstva za čišćenje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. tlak (bar) 300
Veličina mlaznice ( ) 40
Temperatura (°C) maks. 80
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Kompatibilni uređaji
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