Trostruka mlaznica, 040
Ručno preklopiva trostruka mlaznica. Praktično prebacivanje mlaza. Kod uređaja s injektorom, ravni mlaz pod niskim tlakom služi za usisavanje i nanošenje sredstva za čišćenje.
Ručno preklopiva trostruka mlaznica. Robusna, dugotrajna i neosjetljiva na prljavštinu. Praktično prebacivanje mlaza između visokotlačnog točkastog mlaza (0°), visokotlačnog ravnog mlaza (25°) i niskotlačnog ravnog mlaza (40°). Kod uređaja s injektorom, ravni mlaz pod niskim tlakom služi za usisavanje i nanošenje sredstva za čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|300
|Veličina mlaznice ( )
|40
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3