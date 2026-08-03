Ručno preklopiva trostruka mlaznica. Robusna, dugotrajna i neosjetljiva na prljavštinu. Praktično prebacivanje mlaza između visokotlačnog točkastog mlaza (0°), visokotlačnog ravnog mlaza (25°) i niskotlačnog ravnog mlaza (40°). Kod uređaja s injektorom, ravni mlaz pod niskim tlakom služi za usisavanje i nanošenje sredstva za čišćenje.