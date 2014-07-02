Trostruka mlaznica, 045
Trostruka mlaznica s manualnim prebacivanjem. Praktična promjena mlaza. Kod uređajima s injektorom niskotlačni ravni mlaz služi za usisavanje i odvođenje sredstva za čišćenje. Priključak M 18x1,5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|300
|Veličina mlaznice ( )
|45
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Priključni navoj
|M 18
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
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