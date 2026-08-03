Trostruka mlaznica, 055
Trostruka mlaznica s manualnim prebacivanjem. Praktična promjena mlaza. Kod uređajima s injektorom niskotlačni ravni mlaz služi za usisavanje i odvođenje sredstva za čišćenje.
Trostruka mlaznica s manualnim prebacivanjem. Robusna, dugovječna i neosjetljiva na nečistoću. Praktično mijenjanje mlaza putem odabira visokotlačnog točkastog mlaza (0°), visokotlačnog plosnatog mlaza (25°) i niskotlačnog plosnatog mlaza (40°). Kod uređajima s injektorom niskotlačni ravni mlaz služi za usisavanje i odvođenje sredstva za čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|300
|Veličina mlaznice ( )
|55
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3