Praktična trostruka mlaznica s različitim vrstama mlaza za brzu i jednostavnu zamjenu okretanjem mlaznice. Dostupne su sljedeće vrste mlaza: visokotlačni točkasti mlaz, visokotlačni ravni mlaz (25°) i niskotlačni ravni mlaz (40°, potrebno je ručno podešavanje). Za visokotlačne čistače s injektorima, niskotlačne ravne mlaznice za uklanjanje sredstva za čišćenje i aktivno korištenje. Priključak: M18 x 1,5.