Trostruka mlaznica s manualnim prebacivanjem. Robusna, dugovječna i neosjetljiva na nečistoću. Praktično mijenjanje mlaza putem odabira visokotlačnog točkastog mlaza (0°), visokotlačnog plosnatog mlaza (25°) i niskotlačnog plosnatog mlaza (40°). Kod uređajima s injektorom niskotlačni ravni mlaz služi za usisavanje i odvođenje sredstva za čišćenje.