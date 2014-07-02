Trostruka mlaznica, 060
Trostruka mlaznica s manualnim prebacivanjem. Praktična promjena mlaza. Kod uređajima s injektorom niskotlačni ravni mlaz služi za usisavanje i odvođenje sredstva za čišćenje. Priključak M 18x1,5.
Trostruka mlaznica s manualnim prebacivanjem. Robusna, dugovječna i neosjetljiva na nečistoću. Praktično mijenjanje mlaza putem odabira visokotlačnog točkastog mlaza (0°), visokotlačnog plosnatog mlaza (25°) i niskotlačnog plosnatog mlaza (40°). Kod uređajima s injektorom niskotlačni ravni mlaz služi za usisavanje i odvođenje sredstva za čišćenje. Priključak M 18 x 1,5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|300
|Veličina mlaznice ( )
|60
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Priključni navoj
|M 18
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
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