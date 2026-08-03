Turbo četka na paru
Nema više napornog ribanja! Turbo parna četka sinonim je za čišćenje uz uštedu snage i za upola manje vremena. Pravo olakšanje u radu, posebice kod čišćenja fuga i kutova.
U usporedbi s uobičajenim čišćenjem, kod rada s turbo parnom četkom potrebno je upotrijebiti znatno manje snage, a posao će biti dvostruko brže obavljen. Ova četka je savršena za radove čišćenja kod kojih obično pomaže samo naporno ribanje. Vibriranje četke pospješuje učinak čišćenja pare i tako višestruko olakšava uklanjanje nečistoće. Čak i na teško dostupnim mjestima, kao što su fuge, kutovi i rubovi, čišćenje Kärcher turbo parnom četkom bit će obavljeno upola brže nego konvencionalnim metodama čišćenja.
Značajke i prednosti
Oscilirajuća četka
- Povećava snagu čišćenja pare - 50% brže čišćenje
- Jednostavno čišćenje bez muke čak i na teško pristupačnim mjestima, kao što su fuge, kutovi ili sl.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|200 x 125 x 45
Kompatibilni uređaji
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (yellow)
- SC 1 Premium (white)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1.020
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2 Premium (yellow)*EU
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 Premium
Područja primjene
- Tvrdokorne nečistoće
- Kante za otpad
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Umivaonici
- Armature
- Radne površine u kuhinji
Pronađi rezervne dijelove
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