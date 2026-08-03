Turbo četka na paru

Nema više napornog ribanja! Turbo parna četka sinonim je za čišćenje uz uštedu snage i za upola manje vremena. Pravo olakšanje u radu, posebice kod čišćenja fuga i kutova.

U usporedbi s uobičajenim čišćenjem, kod rada s turbo parnom četkom potrebno je upotrijebiti znatno manje snage, a posao će biti dvostruko brže obavljen. Ova četka je savršena za radove čišćenja kod kojih obično pomaže samo naporno ribanje. Vibriranje četke pospješuje učinak čišćenja pare i tako višestruko olakšava uklanjanje nečistoće. Čak i na teško dostupnim mjestima, kao što su fuge, kutovi i rubovi, čišćenje Kärcher turbo parnom četkom bit će obavljeno upola brže nego konvencionalnim metodama čišćenja.

Značajke i prednosti
Oscilirajuća četka
  • Povećava snagu čišćenja pare - 50% brže čišćenje
  • Jednostavno čišćenje bez muke čak i na teško pristupačnim mjestima, kao što su fuge, kutovi ili sl.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 200 x 125 x 45
Područja primjene
  • Tvrdokorne nečistoće
  • Kante za otpad
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Umivaonici
  • Armature
  • Radne površine u kuhinji
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