U usporedbi s uobičajenim čišćenjem, kod rada s turbo parnom četkom potrebno je upotrijebiti znatno manje snage, a posao će biti dvostruko brže obavljen. Ova četka je savršena za radove čišćenja kod kojih obično pomaže samo naporno ribanje. Vibriranje četke pospješuje učinak čišćenja pare i tako višestruko olakšava uklanjanje nečistoće. Čak i na teško dostupnim mjestima, kao što su fuge, kutovi i rubovi, čišćenje Kärcher turbo parnom četkom bit će obavljeno upola brže nego konvencionalnim metodama čišćenja.