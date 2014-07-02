Turbo usisna mlaznica

Mlaznica za usisavanje s pogonom na zrak. Optimalno za tepihe s visokim vlaknima i idealno za usisavanje životinjske dlake. Za posebno intenzivno, temeljito i higijensko čišćenje.

Mlaznica za usisavanje s pogonom na zrak. Optimalno za tepihe s visokim vlaknima i idealno za usisavanje dlaka od pasa, mačaka i drugih životinja. Turbo usisnu mlaznicu pogoni zračna struja usisavača. Učinak čišćenja znatno je poboljšan zahvaljujući mehaničkoj podršci rotirajuće četke. Nečistoća koja se nalazi duboko u vlaknima se podiže i pouzdano usisava. Za posebno intenzivno, temeljito i higijensko čišćenje. Prikladna za usisavače VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 i DS 5600

Značajke i prednosti
Četka za čišćenje pogonjena strujanjem zraka
  • Četka za čišćenje podiže također i prašinu koja je duboko u tepihu te ju temeljito usisava
  • Vrlo dobro usisavanje životinjske dlake
  • Vrlo dobro usisavanje nečistoće, također i kod tepiha s visokim vlaknima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 280 x 250 x 92
Područja primjene
  • Tepisi
  • Tepih
