Turbo usisna mlaznica
Mlaznica za usisavanje s pogonom na zrak. Optimalno za tepihe s visokim vlaknima i idealno za usisavanje životinjske dlake. Za posebno intenzivno, temeljito i higijensko čišćenje.
Mlaznica za usisavanje s pogonom na zrak. Optimalno za tepihe s visokim vlaknima i idealno za usisavanje dlaka od pasa, mačaka i drugih životinja. Turbo usisnu mlaznicu pogoni zračna struja usisavača. Učinak čišćenja znatno je poboljšan zahvaljujući mehaničkoj podršci rotirajuće četke. Nečistoća koja se nalazi duboko u vlaknima se podiže i pouzdano usisava. Za posebno intenzivno, temeljito i higijensko čišćenje. Prikladna za usisavače VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 i DS 5600
Značajke i prednosti
Četka za čišćenje pogonjena strujanjem zraka
- Četka za čišćenje podiže također i prašinu koja je duboko u tepihu te ju temeljito usisava
- Vrlo dobro usisavanje životinjske dlake
- Vrlo dobro usisavanje nečistoće, također i kod tepiha s visokim vlaknima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Standardni nominalni promjer (mm)
|35
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|280 x 250 x 92
Područja primjene
- Tepisi
- Tepih