Mlaznica za usisavanje s pogonom na zrak. Optimalno za tepihe s visokim vlaknima i idealno za usisavanje dlaka od pasa, mačaka i drugih životinja. Turbo usisnu mlaznicu pogoni zračna struja usisavača. Učinak čišćenja znatno je poboljšan zahvaljujući mehaničkoj podršci rotirajuće četke. Nečistoća koja se nalazi duboko u vlaknima se podiže i pouzdano usisava. Za posebno intenzivno, temeljito i higijensko čišćenje. Prikladna za usisavače VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 i DS 5600